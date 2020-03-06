SALIERON HACE POCOS DÍAS Y DE NUEVO ENTRE LAS REJAS

EN EL DÍA DE HOY, EN CALLES BOLÍVAR ENTRE SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO, UN REPARTIDOR DE SODA DE 64 AÑOS, DEJA SU CAMIÓN IVECO CON LA LLAVE PUESTA, TENTANDO A LOS LADRONES DE LA ZONA SIN DARSE CUENTA.
AL BAJAR PARA VER A UN CLIENTE, ESCUCHA QUE PONEN EN MARCHA EL CAMIÓN.
VE QUE UN MASCULINO CON BUZO GRIS Y CAPUCHA, SE FUGABA CON SU CAMIÓN, PERSIGUIÉNDOLO EN UN TAXI.
EL RODADO ES ABANDONADO EN CALLES CORRIENTES Y ALBERTI.
DEL INTERIOR SUSTRAEN UN BOLSO CON $1200.-, EL SUJETO SUBE A UNA MOTO DE APOYO CONDUCIDA POR OTRO MALVIVIENTE Y FUGAN POR LAS CALLES DE LA CIUDAD, SIENDO SEGUIDO POR EL DAMNIFICADO EN EL TAXI.
LOS DOS SUJETOS SALIERON DEL PENAL HACE POCOS DÍAS, DONDE SE VE QUE POR LOS ESFUERZOS DE AUTORIDADES PARA REGENERAR A ESTOS CACOS, ES INÚTIL.
PERSONAL DEL GTO, DE 1RA, 4TA.. Y UUPL PROCEDEN A LA DETENCIÓN DE LOS DOS SUJETOS, EN AVENIDA CHAMPAGNAT Y SAN LORENZO.
LAS EDADES DE LOS MALVIVIENTES UNO DE 28 AÑOS Y OTRO DE 39.
SE SECUESTRÓ EL DINERO SUSTRAÍDO EN EFECTIVO.
LOS MASCULINOS FUERON TRASLADADOS A LA UNIDAD PENITENCIAL NÚMERO 44 DE BATÁN.
SE CARATULA ROBO AGRAVADO DE VEHICULO DEJADO EN VÍA PÚBLICA Y HURTO
UFI FLAGRANCIA Y HURTO.
INTERVIENE UFI DE FLAGRANCIA-MAR DEL PLATA
INFORMÓ FIGAALVARADO
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