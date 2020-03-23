HOY 23 DE MARZO, POLICÍA LOCAL POR MEDIO DE UNA DENUNCIA, INGRESARON EN UN BALNEARIO, DONDE EL QUE REGENTEA DICHO ESTABLECIMIENTO, ESTABA CON DOS TRABAJADORES, UNO GUARDAVIDAS, REALIZANDO TRABAJOS.
Y DESPUÉS LE ECHAMOS LA CULPA AL QUE VIENE DE AFUERA NO?
TENDRÍA QUE INTERVENIR POLICÍA DE LA FEDERAL
LA POLICÍA LOS INFRACCIONÓ PERO NO SABEMOS SI LOS SACARON DEL LUGAR.
LAMENTAMOS QUE CIUDADANOS DE NUESTRA CIUDAD NO CUMPLAN CON LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES, CORREMOS MUCHO PELIGRO Y SE VIENEN DÍAS MÁS PROBLEMÁTICOS, DONDE SEGÚN NUESTRO PENSAR HASTA FINES DE MAYO SE LUCHARÁ CONTRA ESTE VIRUS MORTAL.
TODOS QUEREMOS TRABAJAR..PERO PRIMERO ESTÁ LA SALUD.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SABÍAN LO QUE SUCEDÍA CON EL CORONAVIRUS, IGUAL ESTABAN EN EL BALNEARIO-MIRAMAR-VIDEO
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