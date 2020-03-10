ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO – ALLANAMIENTOS

UNA SEMANA ATRÁS, SE TOMABA CONOCIMIENTO DE UN HECHO, A TRAVÉS DEL 911 EN CALLE INDIOS TEHUELCHES.
PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTA CON MORADORES DEL LUGAR, LOS CUALES HABÍAN SIDO REDUCIDOS CON ANTERIORIDAD, POR TRES SUJETOS QUE LE S SUSTRAEN EFECTOS PERSONALES DÁNDOSE A LA FUGA EN EL AUTO DE LAS VÍCTIMAS. UN SCO SPORT, QUE FUE HABIDO AL DÍA SIGUIENTE.
SE REALIZAN TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y SE PUDO OBTENER LA AUTORÍA DEL HECHO PIDIENDO ALLANAMIENTOS.
HOY, PERSONAL DE COMISARÍA INTERVINO COMO APOYO AL GRUPO GAD1, EFECTIVIZANDO ALLANAMIENTO EN CALLE ROCA AL 6600 DE ESTA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.
SON DETENIDOS DOS SUJETOS DE 43 AUTORS DEL HECHO Y OTRO DE 36,, SECUESTRANDO ELEMENTOS QUE FUERON SUSTRAÍDOS, AGREGANDO TELEFONÍA CELULAR.
EL OTRO ALLANAMIENTO EN LA MISMA CUADRA AL 6600 MANO IMPAR, DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UNA MUJER DE 43 AÑOS Y OTRA DE 21, PROCEDIÉNDOSE A SECUESTRAR UN REVÓLVER CALIBRE 22, RECORTADO CON MUNICIONES.EL DR. MOYANO DISPUSO APREHENSIÓN DEL MASCULINO AUTOR DEL HECHO, ALOJÁNDOLO EN LA UNIDAD CARCELARIA Nº 44 DE BATÁN, MIENTRAS
SE CARATULA: ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO Y ALLANAMIENTOS
ACTUARON:
CRIA. 14ta -
UFIJE 13 -DR. MOYANO
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