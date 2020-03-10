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ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO – ALLANAMIENTOS


UNA SEMANA ATRÁS,  SE TOMABA CONOCIMIENTO DE UN HECHO, A TRAVÉS DEL 911 EN CALLE INDIOS TEHUELCHES.

PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTA CON MORADORES DEL LUGAR, LOS CUALES HABÍAN SIDO REDUCIDOS CON ANTERIORIDAD, POR TRES SUJETOS QUE LE S SUSTRAEN EFECTOS PERSONALES  DÁNDOSE A LA FUGA EN EL AUTO DE LAS VÍCTIMAS. UN SCO SPORT, QUE FUE HABIDO AL DÍA SIGUIENTE.
SE REALIZAN TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y SE PUDO OBTENER LA AUTORÍA DEL HECHO PIDIENDO ALLANAMIENTOS.

HOY, PERSONAL DE COMISARÍA INTERVINO COMO APOYO AL GRUPO GAD1, EFECTIVIZANDO ALLANAMIENTO  EN CALLE ROCA AL 6600 DE ESTA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.
SON  DETENIDOS DOS SUJETOS DE 43  AUTORS DEL HECHO Y OTRO DE 36,, SECUESTRANDO ELEMENTOS QUE FUERON SUSTRAÍDOS, AGREGANDO TELEFONÍA CELULAR.
EL OTRO ALLANAMIENTO EN LA MISMA CUADRA AL 6600 MANO IMPAR, DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UNA MUJER DE 43 AÑOS Y OTRA DE 21, PROCEDIÉNDOSE A SECUESTRAR UN REVÓLVER CALIBRE 22, RECORTADO CON MUNICIONES.
EL DR. MOYANO DISPUSO APREHENSIÓN DEL MASCULINO AUTOR DEL HECHO, ALOJÁNDOLO  EN LA UNIDAD CARCELARIA Nº 44 DE BATÁN, MIENTRAS
QUE PARA LOS OTROS TRES APREHENDIDOS, DISPUSO PROCESAMIENTO POR DELITO EN ENCUBRIMIENTO, SIN ADOPTAR MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD.
SE CARATULA: ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO Y ALLANAMIENTOS
ACTUARON: 
CRIA. 14ta - 
UFIJE 13 -DR. MOYANO
a la/s

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