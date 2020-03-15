¿QUIÉN CONTROLA LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN MIRAMAR?

HOY LAMENTABLEMENTE SE NOS ESCAPA LA TORTUGA, QUEREMOS CERRAR LAS ESCUELAS POR NUESTROS HIJOS Y TRABAJADORES DEL ÁREA Y DEJAMOS ABIERTO UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO COMO EL VIVERO, PARA QUE VENGAN DE LAS CERCANÍAS A DIVERTIRSE Y DESPARRAMAR LA PESTE DE OTRO DISTRITO.
NI EL CONCEJO DELIBERANTE, NI LOS BLOQUES NI NADIE PENSÓ EN ESTO.
AHORA BIEN, NO POR CRITICAR UNO ES DE LA CONTRA ¿VIO?, ACÁ SE CRITICA POR LA FALTA DE IDONEIDAD DE ALGUNOS SECTORES QUE SE OLVIDARON DE CUIDARNOS, DONDE VIENEN CON SUS CUATRICICLOS Y MOTOS A DAR VUELTAS LAS DUNAS Y EL VIVERO Y OTROS CENTROS DE ESPARCIMIENTO.
NO SABEMOS CUANTAS PERSONAS HAY, PERO SI SABEMOS QUE SON MUCHAS.
LAS PLAZAS, ESTÁN VACÍAS?, SE CONTROLAN?.
OJALÁ ESTA PESADILLA DEL CORONAVIRUS PASE DESAPERCIBIDO POR NUESTRO DISTRITO, NO OLVIDO OTRAS LOCALIDADES, PUESTO QUE SE SUSPENDIÓ EL FESTIVAL DE LA PAPA Y AHORA VEMOS QUE SE HACEN TERRIBLES ASADOS DENTRO DEL VIVERO DUNÍCOLA...NO ES LÓGICO.
PDTA: LLAMAMOS A BOMBEROS DEL VIVERO, A DIRECCIÓN DEL VIVERO, AL DIRECTOR DEL VIVERO , AL 103..NO ATIENDEN O NADIE QUIERE DECIR NADA DE CUANTAS PERSONAS HAY EN EL VIVERO, UNA PREGUNTA CAPCIOSA PARECE NO?..NADIE DICE O SABE O NO PUEDEN BRINDAR INFORMACIÓN.
HABLAMOS POR TELÉFONO CON MARIANO BOVE, DIRECTOR DEL VIVERO Y NOS DIJO QUE ES UN ESPACIO ABIERTO, POR ESO NO SE CONTROLA AL IGUAL QUE LA VILLA DE ATLÉTICO.
LOS CAMPOS DE FÚTBOL SON AL AIRE LIBRE Y ESTÁN SUSPENDIDOS LOS PARTIDOS O EL PÚBLICO NO PUEDE PROTAGONIZAR LOS MISMOS..
EN QUÉ QUEDAMOS?
INFORMÓ FIGAALVARADO
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