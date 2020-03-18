NOS MANDARON UNA INFORMACIÓN DONDE HAY GENTE QUE SE QUEJA POR LA FORMA DE ACTUAR SANITARIAMENTE EN LOS OPERATIVOS VEHICULARES DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL DISTRITO.
UN CIUDADANO ESTABA MIRANDO CÓMO LE TOMABAN LA FIEBRE CON UN TERMÓMETRO ELECTRÓNICO A LOS CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES, Y NOS DIJO QUE NO LIMPIABAN EL MISMO CON ALCOHOL.
ESPEREMOS QUE ESTO SEA UNA SIMPLE QUEJA Y NO SUCEDA, DEPENDEMOS DE LOS AMIGOS QUE TRABAJAN EN ESTA ÁREA DE CONTROL.
NOS INFORMÓ UN CIUDADANO EN LA RUTA: MARIO ALBERTO
ESTE SERÍA EL TERMÓMETRO A UTILIZAR...
INFORMÓ FIGAALVARADO
QUEJA POR LA FORMA DE ACTUAR SANITARIAMENTE EN LOS OPERATIVOS VEHICULARES -MIRAMAR
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