PRIMER PACIENTE DEL CORONAVIRUS QUE FALLECE EN LA ARGENTINA

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HAY OCHO CONFIRMADOS , Y EL OCCISO ESTABA INTERNADO EN EL HOSPITAL ARGERICH, DE LA CAPITAL FEDERAL.
EL PACIENTE HABÍA REGRESADO DE FRANCIA Y FUE INTERNADO EL 28 DE FEBRERO, FALLECIENDO ESTA TARDE.
EL PACIENTE PRESENTABA PROBLEMAS, LOS CUALES AGRAVARON EL CASO, ERA HIPERTENSO, DIABÉTICO, SUFRÍA DE LOS BRONQUIOS Y TENÍA PROBLEMAS RENALES CRÓNICOS.
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EL CUADRO QUE PRESENTABA AL REGRESAR AL PAÍS ERA SOMNOLENCIA, FALTA DE APETITO, FIEBRE ALTA, TOS Y DOLOR DE GARGANTA.
EL CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS, TUVO CONTACTO CON SU ESPOSA, LA CUAL NO CUMPLIÓ CON EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES, DEBIDO A LA FRÁGIL SITUACIÓN DE SU MARIDO AL CUAL ACOMPAÑÓ.EN EL SANATORIO.
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