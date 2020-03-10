PERSONAL CICLISTA DETIENE A UN SUJETO CON CAPTURA ACTIVA-MDQ

13:10 HS: EN CALLE RIVADAVIA AL 3100 PERSONAL CICLISTA DETIENE A UN SUJETO CON CAPTURA ACTIVA POR ENCUBRIMIENTO, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, COMPARENDO COMPULSIVO POR ROBO E INFRACCIÓN LEY 8031/73 ARTICULO 78.
SE APREHENDE A UN MASCULINO DE 20 AÑOS -
LA DRA. HIRIGOYEN DISPUSO ALOJAMIENTO DEL SUJETO APREHENDIDO EN LA UNIDAD CARCELARIA Nº 44 DE BATÁN.
JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA
ESCUADRÓN CICLISTA
ACTUARON EN CONJUNTO PERSONAL UPPL U DE CRIA. 1°
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