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PERSONAL CICLISTA DETIENE A UN SUJETO CON CAPTURA ACTIVA-MDQ


13:10 HS:   EN CALLE RIVADAVIA AL 3100 PERSONAL CICLISTA DETIENE A UN SUJETO CON CAPTURA ACTIVA POR ENCUBRIMIENTO, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, COMPARENDO COMPULSIVO POR ROBO E INFRACCIÓN LEY 8031/73 ARTICULO 78. 

SE APREHENDE A UN MASCULINO DE 20 AÑOS -
LA DRA. HIRIGOYEN DISPUSO ALOJAMIENTO DEL SUJETO APREHENDIDO EN LA UNIDAD CARCELARIA Nº 44 DE BATÁN.

JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA
ESCUADRÓN CICLISTA
ACTUARON EN CONJUNTO PERSONAL UPPL U DE CRIA. 1° 
a la/s

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