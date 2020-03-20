PARTE MUNICIPAL DE AISLACIÓN OBLIGATORIA-11 VIDEOS Y FOTOS DE OPERATIVOS -GRAL. ALVARADO

INFORMAMOS POR LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO Y A AQUELLAS PERSONAS QUE NO JUSTIFIQUEN LA RAZÓN DE SU TRASLADO EN VÍA PÚBLICA O CON SUS VEHÍCULOS.
DONDESE SECUESTRAN LOS MISMOS.
EXCELENTE TRABAJO POLICIAL Y MUNICIPAL.
DONDESE SECUESTRAN LOS MISMOS.
EXCELENTE TRABAJO POLICIAL Y MUNICIPAL.
ACÁ PODREMOS VER OPERATIVOS CON PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON EL EDICTO Y COMERCIANTES DE MIRAMAR, OTAMENDI Y EL DISTRITO. EN VIDEOS Y FOTOS
ENVIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADOLAS DIFERENTES DESCENTRALIZADAS POLICIALES TRABAJARÁN CON EL CONTROL CON LA MUNICIPALIDAD EN EL AISLAMIENTO PÚBLICO.
SE CONTROLARÁ A PERSONAS Y VEHÍCULOS.
CASO CONTRARIO SE ACTUARÁ POR PROTOCOLO Y JUDICIALMENTE.
HAGA CASO...QUÉDESE EN SU CASA Y SALGA POR LO MÍNIMO E INDISPENSABLE...HACER UNA COMPRA..NADA DE VISITAR A NADIE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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