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PARA QUÉ TANTOS APERCIBIMIENTOS A LA GENTE?-LARGAS FILAS PARA REALIZAR TRÁMITES-MIRAMAR

NO HACE FALTA  ESPERAR AL CORONAVIRUS, LA GENTE LA TRAE EL VIRUS GRATUITAMENTE A PESAR DE LOS ANUNCIOS CONTRA EL CORONAVIRUS QUE SE PONEN HASTA EN EL PAPEL HIGIÉNICO..

LES MANDAN A LA GENTE A REALIZAR TRÁMITES Y TODO ESTÁ CERRADO PARA SACAR FOTOCOPIAS...ESTAMOS LOCOS PARECE.

 NO HACEN CASO, LES IMPORTA NADA DE NADA...

 MIENTRAS LA GENTE NOS MANDE FOTOGRAFÍAS DE ESTE ESTILO LA PONDREMOS.

 UD. Y YO CUMPLIMOS CON EL AISLAMIENTO.
INFORMÓ FIGAALVARADO


a la/s

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