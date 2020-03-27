NO HACE FALTA ESPERAR AL CORONAVIRUS, LA GENTE LA TRAE EL VIRUS GRATUITAMENTE A PESAR DE LOS ANUNCIOS CONTRA EL CORONAVIRUS QUE SE PONEN HASTA EN EL PAPEL HIGIÉNICO..
LES MANDAN A LA GENTE A REALIZAR TRÁMITES Y TODO ESTÁ CERRADO PARA SACAR FOTOCOPIAS...ESTAMOS LOCOS PARECE.
NO HACEN CASO, LES IMPORTA NADA DE NADA...
MIENTRAS LA GENTE NOS MANDE FOTOGRAFÍAS DE ESTE ESTILO LA PONDREMOS.
UD. Y YO CUMPLIMOS CON EL AISLAMIENTO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
PARA QUÉ TANTOS APERCIBIMIENTOS A LA GENTE?-LARGAS FILAS PARA REALIZAR TRÁMITES-MIRAMAR
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