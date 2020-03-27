PARA QUE LLAMAN A PREGUNTAR SI NO LE HACEN LAS PREGUNTAS AL ENTREVISTADO?-MIRAMAR

ES CASO DISCRIMINATORIO EL HECHO QUE UNA PERSONA LA CUAL NO SABEMOS PORQUÉ LO HACE, HAGA LAS PREGUNTAS QUE EL QUIERA Y DISCRIMINE A PERSONAS, LAS CUALES PREGUNTAMOS:
"CUANDO VAN A METER PRESOS A LOS REINCIDENTES EN DEJAR SU AISLAMIENTO?
ELLOS JUEGAN CON NUESTRAS VIDAS", COSA QUE POR AHÍ NO ES SU ÁREA
Y AVISAMOS QUE HOY EN TRÁMITES QUE HAN PEDIDO A LOS QUE TIENEN QUE REALIZAR VIAJES FUERA DE NUESTRO DISTRITO,EL CUAL LE EXIGÍAN FOTOCOPIAS CUANDO LOS COMERCIOS QUE SE DEDICAN A ESO, ESTABAN CERRADOS.
RÁPIDAMENTE COMO NO HACÍAN PREGUNTAS Y NO SUBÍAN LOS TELEVIDENTES DE TURNO SE TERMINÓ LA CONFERENCIA.
NO ES PORQUE NOSOTROS SOMOS DE OTRA MANERA DE PENSAR Y NADA DE ESO, PUESTO QUE SINÓ NO HUBIESE PUESTO LA GACETILLA DE QUE SE IBA A REALIZAR ESTA CONFERENCIA.
NO ES PORQUE NOSOTROS SOMOS DE OTRA MANERA DE PENSAR Y NADA DE ESO, PUESTO QUE SINÓ NO HUBIESE PUESTO LA GACETILLA DE QUE SE IBA A REALIZAR ESTA CONFERENCIA.
LO MÁS LINDO DEL CASO QUE DICE QUE NO HAY PACIENTES CON CORONAVIRUS Y NO HACE LA PREGUNTA QUE LE ENVIAMOS
SINÓ MANDEN UNA GACETILLA CON LAS PREGUNTAS QUE SE PUEDEN HACER ASÍ ESTAREMOS TRANQUILOS ....VIENDO TELEVISIÓN.
USTED OPINE
FIGAALVARADO INFORMA
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