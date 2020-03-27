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PARA QUE LLAMAN A PREGUNTAR SI NO LE HACEN LAS PREGUNTAS AL ENTREVISTADO?-MIRAMAR

ES LAMENTABLE QUE LLAMEN A ESCUCHAR PARTES DE LA MUNICIPALIDAD Y CUANDO LE HACEN PREGUNTAS NO SE LAS DICEN AL ENTREVISTADO EL CUAL NO PUEDE LEERLAS.

ES CASO DISCRIMINATORIO EL HECHO QUE UNA PERSONA LA CUAL NO SABEMOS PORQUÉ LO HACE,  HAGA LAS PREGUNTAS QUE EL QUIERA Y DISCRIMINE A PERSONAS, LAS CUALES PREGUNTAMOS:

"CUANDO VAN A METER PRESOS A LOS REINCIDENTES EN DEJAR SU AISLAMIENTO?
ELLOS JUEGAN CON NUESTRAS VIDAS", COSA QUE POR AHÍ NO ES SU ÁREA

Y AVISAMOS QUE HOY EN TRÁMITES QUE HAN PEDIDO A LOS QUE TIENEN QUE REALIZAR VIAJES FUERA DE NUESTRO DISTRITO,EL CUAL LE EXIGÍAN FOTOCOPIAS CUANDO LOS COMERCIOS QUE SE DEDICAN A ESO, ESTABAN CERRADOS.

RÁPIDAMENTE COMO NO HACÍAN PREGUNTAS Y NO SUBÍAN LOS TELEVIDENTES DE TURNO SE TERMINÓ LA CONFERENCIA.

 NO ES PORQUE NOSOTROS SOMOS DE OTRA MANERA DE PENSAR Y NADA DE ESO, PUESTO QUE SINÓ NO HUBIESE PUESTO LA GACETILLA DE QUE SE IBA A REALIZAR ESTA CONFERENCIA.

LO MÁS LINDO DEL CASO QUE DICE QUE NO HAY PACIENTES CON CORONAVIRUS Y NO HACE LA PREGUNTA QUE LE ENVIAMOS
SINÓ MANDEN UNA GACETILLA CON LAS PREGUNTAS QUE SE PUEDEN HACER ASÍ ESTAREMOS TRANQUILOS ....VIENDO TELEVISIÓN.
USTED OPINE

FIGAALVARADO INFORMA

a la/s

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