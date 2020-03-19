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PARA EL SERVICIO DEL COSTA AZUL TRICOLOR- MIRAMAR

NOS INFORMARON QUE  HOY  A PARTIR DE LAS 23 HS Y EN MAR DEL PLATA 00.30HS  SERÁN LAS ÚLTIMAS FORMACIONES QUE SALDRÁN DEBIDO A UN CAMBIO EMPRESARIAL. 
LA SUSPENCIÓN ES HASTA EL MIÉRCOLES QUE VIENE

ESTO SERÁ HASTA QUE LA EMPRESA INFORME SU REANUDACIÓN EN EL SERVICIO Y SERÁ EL MIÉRCOLES QUE VIENE .
SE RESOLVIÓ ESTA POSTURA EN LAS ÚLTIMAS HORAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVA
a la/s

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