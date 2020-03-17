PANDEMIA CORONAVIRUS: SE CERRARÁN LA MAYORÍA DE LOS COMERCIOS DEL DISTRITO-MIRAMAR

TENEMOS ESTA INFORMACIÓN, DONDE SE CUMPLIRÁ EL CIERRE DE COMERCIOS EN TODO EL DISTRITO. HABRÁ LUGARES DE EXPENDIO, PERO BARES, PIZZERÍAS ETC., SERÁN CERRADAS POR ORDEN DEL INTENDENTE, EL CUAL HOY DARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA.
VEREMOS HASTA CUANDO PERMANECERÍAN CERRADO, SE CALCULA HASTA EL 31 DE ESTE MES, PERO HAY QUE CONFIRMARLO.
VEREMOS HASTA CUANDO PERMANECERÍAN CERRADO, SE CALCULA HASTA EL 31 DE ESTE MES, PERO HAY QUE CONFIRMARLO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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