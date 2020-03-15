EL PTE. ALBERTO FERNÁNDEZ JUNTO A LOS GOBERNADORES DE CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIA DE BS. AS. ( Rodríguez Larreta Kicillof ), SUMÁNDOSE LA CÚPULA DE MINISTROS (Salud, Educación, Seguridad en fronteras, Transporte y Economía), DECIDIÓ QUE NO HABRÁ CLASES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS HASTA EL 31 DE ESTE MES.
Tienen que resolver el dilema de escolaridad que es uno de los desafíos de la reunión de esta tarde: y la parálisis de actividades para cortar el contagio o evitar el golpe a una economía ya en problemas a riesgo de un contagio masivo.
DETIENEN LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, RESTAURANTES , COMERCIOS VARIOS, LOCALES BAILABLES NO ABREN IGUAL QUE
SHOPPINS CINES TEATROS. (SÚPERMERCADOS A CONFIRMAR).
ABREN , KIOSCOS U ALMACENES.
SE CIERRAN PARQUES NACIONALES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTOS TURÍSTICOS.
SE LICENCIAN A PERSONAS DE 65 AÑOS EN ADELANTE.
SE CIERRAN LAS FRONTERAS, SOLO ENTRARÁN NATIVOS ARGENTINOS O NACIONALIZADOS.
SISTEMAS DE SALUD, SEGURIDAD SE MANTIENEN.
LAS CLASES EN GRAL. ALVARADO SUSPENDIDAS.
TRANSPORTE, PÚBLICO CIRCULACIÓN DE SUBTES TRENES, ÓMNIBUS,
COLECTIVOS ETC NO ESTÁ CONTEMPLADO TODAVÍA.
AMPLIAREMOS
INFORMÓ FIGAALVARADO
#NO HABRÁ CLASES EN TODO EL PAÍS-AFIRMÓ EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ
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