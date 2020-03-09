NOS LLAMÓ A NUESTRA REDACCIÓN EL SR. VICTOR, DONDE NOS DIJO QUE PARA HACER LA "VTV" EN MIRAMAR, LUEGO DE HABER INTENTADO POR LA PÁGINA SU Nº DE ESPACIO PARA REALIZARLA, TAMBIÉN NOS INFORMÓ DE LAS COLAS QUE TUVO QUE HACER, Y EN HORARIOS MÁS TEMPRANOS A LA APERTURA DEL LUGAR EN LA PLANTA DE AFLUENTES CITA EN RUTA 11 CAMINO A MAR DEL SUD.
NO HAY BAÑOS Y HAY GENTE MAYOR REALIZANDO UN SACRIFICIO PARA ESTAR ESPERANDO SU TURNO, COSA QUE LLEGADO EL MOMENTO LES DICEN QUE NO HAY MÁS LUGAR, PERO SALVO COBRANDO EL TRABAJO, SE PODRÍA SOLUCIONAR EL TEMA.
AL PARECER ¿EL SERVICIO DE LA VTV A COLAPSADO EN NUESTRA CIUDAD?
HACEMOS ESTA ALERTA, PARA QUE PERSONAL MUNICIPAL DE GRAL. ALVARADO INTERVENGA O, PERSONAL POLICIAL, MEDIANTE ORDEN JUDICIAL, ASEGURE QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS SIN COSTOS ADICIONALES, COSA QUE PARECE ESTÁ SUCEDIENDO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
MUCHAS QUEJAS POR EL SERVICIO DE LA "V.T.V" EN MIRAMAR
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