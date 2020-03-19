SE VIO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE VISITANTES DE JÚPITER NOS INVADEN.
SABEN LO QUE SUCEDE PERO ES COMO SI SE TRATARA DE UN AFTER SHOW DIARIO
PARECEN DE OTRO MUNDO NO?
NO VEN TELEVISIÓN, NO LEEN DIARIOS NO ESCUCHAN RADIO...Y TAMPOCO LE HACEN CASO A SUS VECINOS.
NO LES INTERESA NADA SOLO PASARLA BIEN, JOROBANDO AL PRÓGIMO.
ACÁ VEMOS LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUPITERIANOS PASEANDO POR DONDE SE LES PLAZCA.
LA POLICÍA LES HABRÁ AVISADO?
INFORMÓ FIGAALVARADO
LOS "JUPITERIANOS" SABEN QUE ESTÁN EN INFRACCIÓN-QUE PAGUEN MULTAS -MIRAMAR
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