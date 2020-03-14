22HS: HABLAMOS CON LA PTE. DEL CONSEJO ESCOLAR LUJÁN CERIOTTI Y NOS DIJO QUE SE ESPERAN ÓRDENES DE PROVINCIA, SE SABE QUE EN GRAL. PUEYRREDÓN SE TOMÓ LA DECISIÓN DE SUSPENDER LAS CLASES, PERO EN GRAL.ALVARADO NO HAY REGISTRADOS CASOS, LO QUE SIGNIFICA ESPERAR ORDENES SUPERIORES PARA TOMAR UNA DECISIÓN AL CASO.
CON RESPECTO A LAS FALTAS DE LOS ALUMNOS SERÁN ARBITRADOS PARA QUE EL CHICO NO PIERDA EL AÑO, Y QUE CADA PAPÁ QUEDE TRANQUILO Y SU HIJO QUEDE EN SU CASA SI ES QUE NO VA A IR AL COLEGIO.
HAY QUE CUMPLIR CON LA PUERICULTURA QUE SE INDICA EN LOS PARTES Y SEPAN DISCULPAR NO TENER MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE ESTAMOS EMITIENDO.
TODOS PIENSAN QUE SE SUSPENDERÁN LAS CLASES, ESPEREMOS PRONTA RESPUESTA DE LA PROVINCIA.
SI SE SUSPENDE ENSEGUIDA MANDAREMOS PARTE A LOS MEDIOS
FIGAALVARADO INFORMA PRIMERO
INFORMA LA PTE. DEL CONSEJO ESCOLAR LUJÁN CERIOTTI.-GRAL. ALVARADO
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