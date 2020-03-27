COMO TODOS LOS DÍAS PREGUNTAMOS AL SECRETARIO DE SALUD DR. HOYOS EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DISTRITO POR LA PANDEMIA GENERALIZADA EN CASI TODO EL PAÍS Y GENTILMENTE NOS DIJO:
"NO HAY REPORTES DE CASOS DE CORONAVIRUS, CERO CASOS HASTA EL MOMENTO, SOLO SE VIGILAN A AQUELLOS CIUDADANOS QUE REALIZAN CUARENTENA DONDE YA ALGUNOS ESTARÁN POR CUMPLIRLAS."
LUEGO CONTINUÓ:
"LO QUE QUIERO REMARCAR, ES QUE LA GENTE ESTÁ AFLOJANDO CON EL AISLAMIENTO Y AQUEL QUE NO CUMPLA SON DOS INFRACCIONES Y LA POLICÍA TIENE QUE ACTUAR POR SUPUESTO CON EL CÓDIGO EN LA MANO, E INFRACCIONAR A LOS QUE NO CUMPLEN CON QUEDARSE EN SUS VIVIENDAS.
ESTAMOS EN GUARDIA CON ESTA PANDEMIA, SALUDOS A TODOS".
LE HEMOS DICHO QUE SE PODRÍA HACER QUE SE SAQUEN ALGUNOS BENEFICIOS DE PERSONAS QUE REINCIDIERAN EN NO CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO, Y SEGURAMENTE NO HABRÍA TANTA GENTE EN LAS CALLES INCUMPLIENDO EL AISLAMIENTO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
INFORMA EL SECRETARIO DE SALUD DR. HOYOS-MIRAMAR
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