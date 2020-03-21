UNA MUJER FUE ACCIDENTALMENTE ATROPELLADA POR UNA OFICIAL POLICIAL EN SU MÓVIL. LA MUJER TERMINÓ ENCAJADA DEBAJO DE LA CAMIONETA EN SU PARTE TRASERA, CON GOLPES Y UNA QUEBRADURA EN UNA DE SUS PIERNAS.
FUE VERDADERAMENTE UN MILAGRO.
VIDEO CASERO- NO PONEMOS LUGAR DEL HECHO, SOLO LAS IMÁGENES REFLEJADAS EN EL VIDEO.
NO SABEMOS COMO PUDO ATROPELLAR A ESTA MUJER LA OFICIAL, PERO ESTARÍA BUENO QUE HAGA UN BUEN CURSO DE MANEJO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
IMÁGENES FUERTES: ¡INCREÍBLE!: POLICÍA ATROPELLA A MUJER...Y SALE VIVA DEL ACCIDENTE-VIDEO
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