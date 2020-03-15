07.15HS: POR RAZONES QUE AÚN SE DESCONOCEN, SE REGISTRÓ UNA REYERTA ENTRE SUJETOS EN EL CENTRO DE CTE. NICANOR OTAMENDI.
AL LLEGAR LA POLICÍA CONSTATAN, QUE UN HOMBRE POSEÍA UN GOLPE EN LA CABEZA Y UNA MUJER DESMAYADA EN EL SUELO.
AMBULANCIA DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS ACTUÓ EN EL LUGAR.
HASTA EL MOMENTO NO HAY DEMORADOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
FUENTE RICARDO POR WHATSAPP
GOLPEAN A UN HOMBRE EN REYERTA-CTE. NIC. OTAMENDI
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