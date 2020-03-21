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"EN ESTA NO ME SUMO": INCREÍBLE RELATO DE UNA MADRE NEGÁNDOSE A CUMPLIR CON LA CUARENTENA-MIRAMAR-VIDEO

UNA MUJER, MOLESTA POR TODAS LAS INFORMACIONES Y MENSAJES SOBRE EL CORONAVIRUS NEGÓ PÚBLICAMENTE NO QUERER REALIZARLO A PESAR DE LAS INDICACIONES OBLIGATORIAS DEL GOBIERNO. LO QUE NO SABE QUE NO SOLO ELLA CORRE RIESGOS, TODA SU FAMILIA, AMIGOS Y LA POBLACIÓN TODA.

UNA MEZQUINA INÚTIL PARA LA SOCIEDAD, LA CUAL SERÍA SANCIONADA POR PERSONAL POLICIAL Y VECINOS QUE LA CONOZCAN. NO PONEMOS EL NOMBRE, ELLA SÓLO LO PUSO AL ENVIARLE UN MENSAJE A UNA QUE ERA AMIGA.. 
MATERIAL ENVIADO A NUESTRA REDACCIÓN ANÓNIMAMENTE 
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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