UNA MUJER, MOLESTA POR TODAS LAS INFORMACIONES Y MENSAJES SOBRE EL CORONAVIRUS NEGÓ PÚBLICAMENTE NO QUERER REALIZARLO A PESAR DE LAS INDICACIONES OBLIGATORIAS DEL GOBIERNO. LO QUE NO SABE QUE NO SOLO ELLA CORRE RIESGOS, TODA SU FAMILIA, AMIGOS Y LA POBLACIÓN TODA.
UNA MEZQUINA INÚTIL PARA LA SOCIEDAD, LA CUAL SERÍA SANCIONADA POR PERSONAL POLICIAL Y VECINOS QUE LA CONOZCAN.
NO PONEMOS EL NOMBRE, ELLA SÓLO LO PUSO AL ENVIARLE UN MENSAJE A UNA QUE ERA AMIGA..
MATERIAL ENVIADO A NUESTRA REDACCIÓN ANÓNIMAMENTE
INFORMÓ FIGAALVARADO
"EN ESTA NO ME SUMO": INCREÍBLE RELATO DE UNA MADRE NEGÁNDOSE A CUMPLIR CON LA CUARENTENA-MIRAMAR-VIDEO
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