DEBIDO A LAS ÚLTIMAS NOTICIAS CON RESPECTO AL CORONA VIRUS,
NOS COMUNICAMOS CON EL SECRETARIO DE SALUD DE GENERAL ALVARADO DR. OSCAR HOYOS,
NOS INFORMÓ QUE HASTA EL MOMENTO NO SE SUSPENDEN EVENTOS O FIESTAS PROVINCIALES EN NUESTRO DISTRITO SALVO QUE SEAN ORGANIZADOS A NIVEL INTERNACIONAL.
LAS CLASES SIGUEN NORMALMENTE.
TODO ESTO FUE CONSULTADO EN LA REGIÓN SANITARIA 8VA .
INFORMÓ FIGAALVARADO
FOTO DE ARCHIVO
EL SECRETARIO DE SALUD NOS INFORMÓ SOBRE DECISIONES DE SUSPENDER O NO, EVENTOS EN GRAL. ALVARADO
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