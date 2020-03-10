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EL CICLISTA QUE SE HABÍA ENCONTRADO CAÍDO EN RUTA 11 FALLECIÓ-MIRAMAR

TODAVÍA SE TRATA DE ESTABLECER  QUE LE SUCEDIÓ A ESTE CICLISTA EN RUTA 11 EN CERCANÍAS DEL GOLF.
EL FALLECIDO ES DE PELLIDO JOSÉ ZAMODE , DE 70 AÑOS Y SE DESEMPEÑABA COMO PORTERO DE LA IGLESIA RENACER.

 TODO INDICA DE QUE FUE UN PARO CARDIORRESPIRATORIO.
NO HAY INDICIOS DE ACCIDENTE NI GOLPES PRODUCIDOS POR IMPACTO.

 LA BICICLETA ESTÁ INTACTA.
LLEGÓ SIN VIDA AL HOSPITAL.
LAMENTAMOS LO SUCEDIDO NUESTRAS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA Y AMIGOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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