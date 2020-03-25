CORONAVIRUS: PARTE DEL DR. HOYOS, SECRETARIO DE SALUD DE GRAL. ALVARADO

HABLAMOS CON EL DR. HOYOS Y NO HAY NOVEDADES DE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.
TODOS LOS QUE TENÍAN QUE SER CONTROLADOS HAN SIDO CHEQUEADO.
EL PUEBLO CASI ESTÁ ACUARTELADO EXCEPTO LAS PERSONAS QUE PUEDEN SALIR .
CERO CASOS DE SOSPECHA, NADA DE RIESGO Y POCA PATOLOGÍA EN MIRAMAR
LA GUARDIA DEL HOSPITAL ESTÁ LIBRE Y VACÍA, COSA QUE NORMALMENTE NO.
EL DR. BETTOLI Y LA BIOQUÍMICA DRA. GOYA DIERON UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN PARA LOS BIOQUÍMICOS EN TÉCNICA DE LABORATORIO.
NOS ESTAMOS PREPARANDO POR SI LLEGA A INVADIRNOS ESTE VIRUS EN LA CUIDAD DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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