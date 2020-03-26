CORONAVIRUS: PARTE DEL DOCTOR HOYOS A FIGAALVARADO

DESDE HACE UNOS DÍAS, LE PEDIMOS AL DOCTOR HOYOS SU PARTE PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN:
NO HAY NOVEDADES DE PERSONAS INFECTADAS.
ESPERAMOS QUE LA GENTE ENTIENDA QUE HAY QUE REALIZAR EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO, EL CUAL ES LA CLAVE DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.
NA HAGAN CASO OMISO A ESTO, HIGIENIZARSE MANOS Y CARA, CON JABÓN O ALCOHOL EN GEL.
DE ESTA MANERA EL VIRUS SI SE PRESENTA NO OBTENDRÁ FACILIDADES DE REALIZAR DAÑOS A LA POBLACIÓN.
CUIDE A SUS FAMILIARES Y AMIGOS, ASÍ LA GENTE SE ENFERMA MENOS.
SI SALE ALGUIEN A REALIZAR ALGUNAS COMPRAS, QUE SEA UNA SOLA PERSONA.
FIGAALVARADO INFORMA:
SE HAN DETECTADO PAREJAS QUE HACEN FILAS EN LOS SUPERMERCADOS, SOLO PARA SALIR DE SUS CASAS.
EL QUE SE ENGAÑA, NO SOLO CORRE RIESGOS, LOS VECINOS TAMBIÉN.
DENUNCIE ESTOS CASOS CON FOTOS REGISTRADAS EN EL LUGAR.
NOSOTROS LAS PONDREMOS.
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