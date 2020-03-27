NOS INFORMARON QUE EL DUEÑO DE UN CONOCIDO HOTEL DE MIRAMAR, ANOCHE FUE REMITIDO A SU VIVIENDA POR FALTA DE INCUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO SOCIAL.
CUENTAN QUE ESTUVO CON UN PARIENTE CERCANO EL CUAL O LA CUAL ESTUVO EN EL EXTRANJERO HACE UNOS DÍAS Y HA VUELTO A MIRAMAR.
TAMBIÉN RECORRIÓ ALGUNOS COMERCIOS DE LA ZONA DICIENDO SUS ANÉCDOTAS.
EL HOTELERO TENÍA QUE ESTAR CUMPLIENDO AISLAMIENTO DOMICILIARIO Y LO VIOLÓ.
DESPUÉS NOS QUEJAMOS DE LOS CHICOS QUE QUIEREN JUGAR CON SUS AMIGOS.
SEÑOR, HÁGASE RESPONSABLE DE SUS ACTOS.
NO DIERON NOMBRE...Y LA POLICÍA NO INFORMA ESTOS CASOS SOLO DA NÚMEROS DE PERSONAS ENTREVISTADAS POR ESTOS CASOS.
FIGAALVARADO INFORMA
CONOCIDO HOTELERO FUE REENVIADO A SU DOMICILIO POR INCUMPLIR EL AISLAMIENTO-MIRAMAR
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