COMO TODOS LOS DÍAS NOS COMUNICAMOS CON EL DR. HOYOS, SECRETARIO DE SALUD Y NOS INFORMÓ QUE NO HAY CASOS POR AHORA DE CORONAVIRUS NI NUEVOS OBSERVADOS EN EL TEMA.
SOLO QUEDAN LOS PACIENTES QUE SE AISLARON HACE POCOS DÍAS, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR NACIÓN.
TRATEN DE CUIDAR A LOS ADULTOS MAYORES, SON LOS MÁS VULNERABLES,
ES BUENO ASEARSE MANOS Y CARA CADA TANTO Y SALIR LO MENOS POSIBLE.
ENTRE TODOS PODEMOS VENCER A ESTE ENDEMONIADO VIRUS
INFORMÓ FIGAALVARADO
COMUNICADO DEL DR. HOYOS- TEMA CORONAVIRUS-24-3-20
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