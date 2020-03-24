.

.

COMUNICADO DEL DR. HOYOS- TEMA CORONAVIRUS-24-3-20

COMO TODOS LOS DÍAS NOS COMUNICAMOS CON EL DR. HOYOS, SECRETARIO DE SALUD Y NOS INFORMÓ QUE NO HAY CASOS POR AHORA DE CORONAVIRUS NI NUEVOS OBSERVADOS EN EL TEMA.
SOLO QUEDAN LOS PACIENTES QUE SE AISLARON HACE POCOS DÍAS, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS  PROMOVIDAS POR NACIÓN.

 TRATEN DE CUIDAR A LOS ADULTOS MAYORES, SON LOS MÁS VULNERABLES, 

 ES BUENO ASEARSE MANOS Y CARA  CADA TANTO Y SALIR LO MENOS POSIBLE.
ENTRE TODOS PODEMOS VENCER  A ESTE ENDEMONIADO VIRUS
INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )