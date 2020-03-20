LA GENTE SABE Y SE ALIMENTA DE LOS MEDIOS, DONDE EN MUCHOS CASOS DIFIERE DE SUS COMENTARIOS, APORTA ALGUNA IDEA O MANDA AL CARAJO A QUIEN VENGA.
PERO ESTO ES COMO UN INTENTO DE SUICIDIO.
PERO SE HA AVISADO MUCHAS VECES, POR ESTE TEMA DEL CORONAVIRUS, Y COMO SI NADA HACEN CASO OMISO A LOS DECRETOS Y LEYES.
YA HEMOS PUESTO ALGUNAS FOTOGRAFÍAS ANTERIORMENTE, PERO "MADRES SACANDO A SUS HIJOS A PASEAR Y A JUGAR EN APARATOS PARA GIMNASIA", NUNCA VISTO, NO SABEN LO QUE HACEN A PESAR DEL LIBRE ALBEDRÍO DE LOS HUMANOS.
¡HAY QUE DEJARSE DE JODER!, PONER MULTAS Y LISTO...AHÍ SE DARÁN CUENTA DE LO QUE HICIERON,
USTED, CIUDADANA O CIUDADANO, LLAME AL 103 Y DENUNCIE LO QUE VE, MÁNDENOS FOTOS AL 2291-465151, NOSOTROS LO PONDREMOS SIN ESCATIMAR A QUIÉN PONEN EN LAS FOTOS, LIMITANDO IMÁGENES DE MENORES SI ES QUE SE REFLEJAN SUS ROSTROS.
TAMBIÉN NOS ENTERAMOS DE VARIOS COMERCIOS QUE FUERON CERRADOS POR NO CUMPLIMENTAR LA LEY DE CUARENTENA ESTRICTA.
ASÍ DE SIMPLE Y SENCILLO CUARENTENA Y A CUMPLIR.
¿COMO HACEN DE UNA CUARENTENA...UNAS CAPRICHOSAS VISITAS TURÍSTICAS?-MIRAMAR
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