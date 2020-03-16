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ATRAPARON A BATMAN!!!: ENCUENTRAN MURCIÉLAGO VIVO EN LA ESQUINA DE LA COMISARÍA LOCAL.


APROXIMADAMENTE A LAS 16.30HS,EN AV. 23 Y 22 , UNA MUJER AMIGA DE FIGA, NOS MANDÓ ESTAS FOTOS DE UN MURCIÉLAGO EN LA CALLE, Y ESTABA VIVO.
SE FUE CORRIENDO DEL LUGAR HASTA METERSE EN UN  MACETERO DE LA ESQUINA ENFRENTE DE DOWN TOWN .

VINIERON DE INSPECCIÓN GENERAL, LO CAL ALERTAMOS DEL EPISODIO, PUESTO Q    QUE PUEDE TENER RABIA EL ANIMALITO Y SE LO LLEVARON PARA ESTUDIARLO, SI TIENE O NO RABIA.
GRACIAS A LA CIUDADANA MIMI QUE MANDO LA NOTICIA CON FOTOS.
ACTUARON PERSONAL POLICIAL,  INSPECCIÓN EN COLABORACIÓN CON ZOONOSIS.
EL ANIMALITO IRÁ MAÑANA EN UNA CAJA  ESPECIAL A SER  EXAMINADO Y ESTUDIADO  POR PROFESIONALES PARA SABER SI POSEE RABIA.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO


a la/s

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