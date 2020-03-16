ATRAPARON A BATMAN!!!: ENCUENTRAN MURCIÉLAGO VIVO EN LA ESQUINA DE LA COMISARÍA LOCAL.

APROXIMADAMENTE A LAS 16.30HS,EN AV. 23 Y 22 , UNA MUJER AMIGA DE FIGA, NOS MANDÓ ESTAS FOTOS DE UN MURCIÉLAGO EN LA CALLE, Y ESTABA VIVO.
SE FUE CORRIENDO DEL LUGAR HASTA METERSE EN UN MACETERO DE LA ESQUINA ENFRENTE DE DOWN TOWN .
VINIERON DE INSPECCIÓN GENERAL, LO CAL ALERTAMOS DEL EPISODIO, PUESTO Q QUE PUEDE TENER RABIA EL ANIMALITO Y SE LO LLEVARON PARA ESTUDIARLO, SI TIENE O NO RABIA.
GRACIAS A LA CIUDADANA MIMI QUE MANDO LA NOTICIA CON FOTOS.
ACTUARON PERSONAL POLICIAL, INSPECCIÓN EN COLABORACIÓN CON ZOONOSIS.
EL ANIMALITO IRÁ MAÑANA EN UNA CAJA ESPECIAL A SER EXAMINADO Y ESTUDIADO POR PROFESIONALES PARA SABER SI POSEE RABIA.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario