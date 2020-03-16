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ANSES SOLO ATENDERÁ A LAS PERSONAS CON TURNO ANTICIPADO-MIRAMAR

PERSONAS NOS INFORMAN QUE EL LOCAL UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO EN MIRAMAR, ESTÁ TOTALMENTE CERRADO, NO HAY PERSONAL ATENDIENDO.
SEGURAMENTE ES POR LA HORA TEMPRANA

SE ESPERA QUE ESA REPARTICIÓN MANDE PARTE INFORMATIVO, Y QUE SE RESOLVIÓ HACER CON LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.
SOLO ATENDERÁN A LA GENTE QUE TENGA TURNO. VEREMOS QUE SUCEDE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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