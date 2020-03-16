PERSONAS NOS INFORMAN QUE EL LOCAL UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO EN MIRAMAR, ESTÁ TOTALMENTE CERRADO, NO HAY PERSONAL ATENDIENDO.
SEGURAMENTE ES POR LA HORA TEMPRANA
SE ESPERA QUE ESA REPARTICIÓN MANDE PARTE INFORMATIVO, Y QUE SE RESOLVIÓ HACER CON LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.
SOLO ATENDERÁN A LA GENTE QUE TENGA TURNO. VEREMOS QUE SUCEDE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
ANSES SOLO ATENDERÁ A LAS PERSONAS CON TURNO ANTICIPADO-MIRAMAR
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