POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, OCURRIÓ UN HECHO EN HORAS DE LA NOCHE, DONDE PERSONAL POLICIAL FUE REQUERIDO EN LA ZONA DEL BARRIO LAS FLORES, DONDE A UN SUJETO LE PROPINARON CORTE PROFUNDO CON UNA DAGA O CUCHILLO, COSA QUE SE ESTÁ INVESTIGANDO.
EL HERIDO FUE DERIVADO AL HOSPITAL MARINO CASSANO, SE ENCUENTRA EN ESTADO RESERVADO.
Y EN EL BARRIO DE AEROPARQUE, HUBO ACERCAMIENTO DE FAMILIARES A LA VIVIENDA DEL POSIBLE AGRESOR.
ESPERAMOS PARTE POLICIAL EN HORAS DE LA MAÑANA PARA QUE NOS ESCLAREZCA CÓMO,, DONDE Y PORQUÉ SUCEDIÓ ESTE HECHO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
ANOCHE SE REGISTRÓ A UNA PERSONA CON HERIDA DE ARMA BLANCA-MIRAMAR
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