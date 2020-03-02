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ANOCHE SE REGISTRÓ A UNA PERSONA CON HERIDA DE ARMA BLANCA-MIRAMAR

POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, OCURRIÓ UN HECHO EN HORAS DE LA NOCHE, DONDE PERSONAL POLICIAL FUE REQUERIDO EN LA ZONA DEL BARRIO LAS FLORES, DONDE A UN SUJETO LE PROPINARON CORTE PROFUNDO CON UNA DAGA O CUCHILLO, COSA QUE SE ESTÁ INVESTIGANDO.

EL HERIDO FUE DERIVADO AL HOSPITAL MARINO CASSANO, SE ENCUENTRA EN ESTADO RESERVADO.

 Y EN EL BARRIO DE AEROPARQUE, HUBO ACERCAMIENTO DE FAMILIARES A LA VIVIENDA DEL POSIBLE AGRESOR.

 ESPERAMOS PARTE POLICIAL EN HORAS DE LA MAÑANA PARA QUE NOS ESCLAREZCA CÓMO,, DONDE Y PORQUÉ SUCEDIÓ ESTE HECHO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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