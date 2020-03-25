AL DELEGADO DE CTE. NIC. OTAMENDI LE SUBIÓ LA "TEMPERATURA DE LA SOCIEDAD" POR HACER LAS COSAS MAL

EL DELEGADO COMO ALGUNOS FUNCIONARIOS, POR AHÍ NO ESTABA PREPARADO PARA HABLAR TÉCNICAMENTE DE LA MALA FUNCIÓN DE APARATOLOGÍA USADA PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS Y DEJA DE CONTROLAR A POSIBLES PORTADORES DEL VIRUS POR LAS CALLES.
TAMBIÉN EN OTAMENDI SE VE MUCHO MOVIMIENTO DE GENTE POR DISTINTAS CALLES D LA CIUDAD, DONDE LA POLICÍA HACE LO IMPOSIBLE PARA QUE VUELVAN A SUS CASAS.
MUCHOS PIDIEDRON LA REMOCIÓN DEL DELEGADO POR ESTA ACCIÓN SIN CONTROL.
MUCHOS PIDIEDRON LA REMOCIÓN DEL DELEGADO POR ESTA ACCIÓN SIN CONTROL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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