OPERATIVOS DE DROGAS ILÍCITAS DE MIRAMAR ARROJÓ 4 DETENIDOS, DOS HOMBRES Y DOS MUJERES EN 6 ALLANAMIENTOS EN LA CIUDAD. EN CALLES 44 ENTRE 41 Y 43 , EN CALLES 49 Y 40 , 13 ENTRE 66 Y 68, 47 ENTRE 30 Y 32 Y EN PARQUEMAR EN CALLES 7 DE ABRIL AL 700 Y 7 DE ABRIL Y LOS PARAÍSOS.
CASI TODOS DIERON POSITIVO TEMA LEY DE DROGAS Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES, DONDE LOS DETENIDOS FUERON DERIVADOS A LA CIUDAD DE BATÁN UNIDAD 44, Y LA CÁRCEL DE MUJERES UNIDAD 25, ALGUNOS CON ANTECEDENTES.
MAÑANA SE TIENEN QUE PRESENTAR A DECLARAR EN LOS ESTRADOS DE MAR DEL PLATA
INTERVINO FISCALÍA DE MIRAMAR, DR. SPESIA. Y DR. DANIEL ARCHUK EN REEMPLAZO DE LA DRA. SALAS Y JUZGADO DE GARANTÍAS Nº6 A CARGO DE LA DRA. LUCRECIA BUSTOS.
LOS ALLANAMIENTOD DURARON MÁS DE 13 HORAS Y COMENZARON A LAS 07.00HS. DE HOY
PRIMICIA EXCLUSIVA DE FIGAALVARADO
4 DETENIDOS EN ALLANAMIENTOS DE DROGAS Y PUNTOS DE VENTA-MIRAMAR
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