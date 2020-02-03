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VUELCAN CON SU CAMIONETA FAMILIA QUE SE DIRIGÍA A MIRAMAR

18.45HS: EN RUTA INDEPENDENCIA, VINIENDO DE MAR DEL PLATA HACIA MIRAMAR, UNA CAMIONETA NEGRA  VUELCA CON SUS 5 OCUPANTES, ENTRE ELLOS DOS NIÑAS, VOLCARON PASANDO LAS CUATRO TRANQUERAS.
NO HUBO VÍCTIMAS. SI ALGUNOS HERIDOS Y PÉRDIDA MATERIAL.
NO ES JURISDICCIÓN DE GRAL. ALVARADO
TRATAMOS DE PEDIR MÁS INFORMACIÓN PERO NO DIERON NADA AL RESPECTO.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
a la/s

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