18.45HS: EN RUTA INDEPENDENCIA, VINIENDO DE MAR DEL PLATA HACIA MIRAMAR, UNA CAMIONETA NEGRA VUELCA CON SUS 5 OCUPANTES, ENTRE ELLOS DOS NIÑAS, VOLCARON PASANDO LAS CUATRO TRANQUERAS.
NO HUBO VÍCTIMAS. SI ALGUNOS HERIDOS Y PÉRDIDA MATERIAL.
NO ES JURISDICCIÓN DE GRAL. ALVARADO
TRATAMOS DE PEDIR MÁS INFORMACIÓN PERO NO DIERON NADA AL RESPECTO.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
VUELCAN CON SU CAMIONETA FAMILIA QUE SE DIRIGÍA A MIRAMAR
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario