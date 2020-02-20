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VEHÍCULO ROMPE CANTERO DE LA PEATONAL DE MIRAMAR

HOY NOS ENCONTRAMOS CAMINANDO, Y  SE LLEGA A ROMA...
AQUÍ VEMOS EN CALLES 21 Y 20, PLENA PEATONAL, UN CANTERO DESTRUÍDO
SEGURAMENTE POR ALGÚN CAMIÓN DE DESCARGA.
NADIE SE HACE CARGO Y SE HACEN LOS QUE NO VIERON NADA, PERO A LA MUNICIPALIDAD Y A  NOSOTRSOS  NOS  CUESTA MANTENER LIMPIA Y BELLA A NUESTRA CIUDAD PARA TODO EL AÑO.

SIN EMBARGO EL CANTERO HACE RATO ESTÁ ROTO...SOLO ROMPIERON EL PALO DE CONTENCIÓN...SERÁ PARA APUNTARLE MEJOR...NO? 
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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