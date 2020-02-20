HOY NOS ENCONTRAMOS CAMINANDO, Y SE LLEGA A ROMA...
AQUÍ VEMOS EN CALLES 21 Y 20, PLENA PEATONAL, UN CANTERO DESTRUÍDO
SEGURAMENTE POR ALGÚN CAMIÓN DE DESCARGA.
NADIE SE HACE CARGO Y SE HACEN LOS QUE NO VIERON NADA, PERO A LA MUNICIPALIDAD Y A NOSOTRSOS NOS CUESTA MANTENER LIMPIA Y BELLA A NUESTRA CIUDAD PARA TODO EL AÑO.
SIN EMBARGO EL CANTERO HACE RATO ESTÁ ROTO...SOLO ROMPIERON EL PALO DE CONTENCIÓN...SERÁ PARA APUNTARLE MEJOR...NO?
INFORMÓ FIGAALVARADO
VEHÍCULO ROMPE CANTERO DE LA PEATONAL DE MIRAMAR
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