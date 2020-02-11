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SUJETO GOLPEA A OTRO EN PLENAS CALLES DE OTAMENDI-VIDEO

01.30HS SAN MARTÍN Y MORENO: ESTE SUJETO AGREDIÓ A OTRO MIENTRAS TRATABAN DE SEPARARLOS...GRITOS E INCITAN A MATARLO
SE ESCUCHAN EN EL VIDEO GRITOS, DONDE OTRAS PERSONAS ACONSEJABAN QUE PARE SU COMETIDO...AUNQUE QUERÍA SEGUIR....GUAPOS..????
EL AGRESOR SIGUE SUELTO.
SUCEDIÓ ESTE FIN DE SEMANA CUANDO SE ESTABA DESARROLLANDO LOS CARNAVALES DE ESA LOCALIDAD.
INFORMÓ FIGAALVARADO 
a la/s

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