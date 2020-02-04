15.45HS: EN AV. 9 Y 44 PERSONAL POLICIAL REQUIERE DOCUMENTACIÓN A UN MICRO QUE ESTABA ESTACIONADO EN EL LUGAR.
COMO NO PRESENTÓ NINGÚN PAPEL QUE ACREDITE SU CIRCULACIÓN PARA TRANSPORTAR PASAJEROS.
SE PROCEDE A LLEVAR EL TRANSPORTE A LA PLAYA DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS HASTA QUE SE ACERQUE EL DUEÑO DE LA EMPRESA A VERIFICAR CON DOCUMENTACIÓN EL MICRO SECUESTRADO.
CABE SEÑALAR QUE TRÁNSITO LOCAL NO TIENE INJERENCIA AL RODADO, SOLO LO PUEDE HACER POLICÍA VIAL.
EL CONDUCTOR ADUCE QUE ARRIBARON A LA CIUDAD DEBIDO A UN DESPERFECTO DE OTRO ÓMNIBUS EN MAR DEL PLATA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SECUESTRAN MICRO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN PAPELES EN MIRAMAR
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