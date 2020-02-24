HOY 08.30HS: MUCHAS PERSONAS NOS PREGUNTARON QUE HABÍA PASADO CON TANTO DESPLIEGUE POLICIAL.
EN CALLES 33 Y 46, UN CONDUCTOR CON UN MERCEDES BENZ FUE INTERCEPTADO POR POLICÍA LOCAL, DONDE AL PARECER REALIZABA MANIOBRAS PELIGROSAS Y A ALTA VELOCIDAD.
CUANDO LA POLICÍA LO COMENZÓ A CORRER, ESTE CONDUCTOR HIZO LO MISMO EN VEZ DE ACATAR LA PALABRA DE LOS FUNCIONARIOS AZULES.
TRÁNSITO LLEVÓ AL VEHÍCULO AL CORRALÓN MUNICIPAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SECUESTRAN AUTO POR MANIOBRAS PELIGROSAS-MIRAMAR
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