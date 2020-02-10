11.10HS: SE BUSCA DUEÑO DE ESTE PERRO ROTTWEILER , EL CUALS DESDE CALLES 24 HASTA 16 POR AVENIDA 23 MORDIÓ A PERROS DE OTROS DUEÑOS.
SE HABLA DE UNA SEÑORA QUE FUE ATACADA JUNTO A SU PERRO.
ESTÁ COMPROBADO, PUESTO QUE LA TRASLADARON AL HOSPITAL CON MORDEDURA EN UNA MANO. SE PIDIÓ QUE EL CAN NO SALGA HASTA COMPROBAR SI POSEE ALGUNA ENFERMEDAD.
ABAJO VEMOS AL PERRO ATACADO POR EL CAN.
ESTABA ATADO EN CERRAJERÍA GUSDAN Y LUEGO PERSONAL DE ZOONOSIS AL MANDO DEL VETERINARIO DAVID VIOLA LO LLEVARON AL TANQUE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SE BUSCA DUEÑO DE PERRO ROTTWEILER QUE ATACÓ PERROS Y A PERSONA-MIRAMAR
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