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RUTA RP88: UN MUERTO AL COLISIONAR CONTRA UN ÁRBOL-VIDEOS


EN HORAS DE LA TARDE OCURRIÓ UN ACCIDENTE  EN RUTA 88 KM 90 QUEQUÉN.
FALLECE UN HOMBRE AL CHOCAR  CON SU UTILITARIA CONTRA UN ÁRBOL.


SEGÚN INFORMACIÓN QUE NOS FUE BRINDADA, EL CONDUCTOR DE 39 AÑOS ADRIÁN ALSINA, PIERDE ADHERENCIA EN LA RUTA AL ESTAR LLUVIOSO, DERRAPA Y SE INCRUSTA CONTRA UN ÁRBOL.
ERA DE MAR DEL PLATA Y SE DESEMPEÑABA COMO SERVICE EN CASAS DE QUINIELA O ELECTRÓNICA.

HUBO OTRO ACCIDENTE EN EL KM 95DE LA RUTA 88, 
EN ESTE  EPISODIO NO HUBO QUE LAMENTAR VÍCTIMAS, SOLO DAÑOS MENORES EN SU VEHÍCULO.

 INFORMÓ FIGAALVARADO
FOTOS ENVIADAS POR WALTER BAÑOS NECOCHEA


a la/s

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