EN ESTA CIUDAD, EN HORAS DE LA MAÑANA, UNO DE LOS MORADORES DE UNA VIVIENDA DESCUBRE QUE SUJETO/S SIN ROMPER O VIOLENTAR NADA, INGRESARON POR UNA VENTANA, SUSTRAYENDO CELULARES Y UNOS PARLANTES.
SE FORMALIZARÁ LA DENUNCIA
ACTUÓ POLICIAL LOCAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
AMPLIAREMOS SI SE DAN DATOS DE LO EXTRAÍDO.
ENVIADO A NUESTRA REDACCIÓN VÍA WHATSAPP
INFORMÓ FIGAALVARADO
ROBAN EN UNA VIVIENDA, MIENTRAS SUS MORADORES DORMÍAN-MIRAMAR
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