¿PORQUÉ SE TERMINÓ EL CARNAVAL EN MIRAMAR?

EN ESTA OPORTUNIDAD NO HUBO JURADO, Y NO ESTUVO BIEN ORGANIZADO. MÁS ALLÁ DE LOS CONDUCTORES QUE HICIERON LO QUE PUDIERON.
DECIMOS ESTO PORQUE HOY LUNES NO HAY CARNAVALES...YA SE TERMINÓ.
¿QUIÉN ORGANIZÓ ESTE CARNAVAL?.
A NIVEL ESPECTÁCULO FUE POBRE, FALTARON NÚMEROS CREATIVVOS.
MÁS ALLÁ DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES NOS PARECE QUE SI UN O UNA COMPETIDORA LOCAL, TRAE A SU FAMILIA A GRITAR Y APLAUDIR PARA QUE SEA LA O EL GANADOR, NO NOS PARECE JUSTO. NO SE ELIGIÓ EL MEJOR TRAJE NI NADA SOLO A VOTAR GRITANDO AL LADO DEL ESCENARIO POR UN PARTICIPANTE..
Y REDUCIR EL CARNAVAL VAYA A SABER ¿EL PORQUÉ?, NO NOS PARECE LÓGICO.
POR AHÍ NO DIERON EL CASH PARA ATRAER OTRAS COMPARSAS
NO PODEMOS OPINAR DE LA VENTA DE GASEOSAS Y CHORIZOS - HAMBURGUESAS.
ANTES IBA A LA COOPERADORA DEL HOSPITAL...NO SABEMOS SI ESTO SIGUE SIENDO AS.I, PUESTO QUE FUE ORGANIZADO POR UNA ONG NUEVA, DONDE PARA LOS MÁS CHIQUITOS NO HUBO PANCHOS Y LAS MADRES SE QUEJABAN, EVIDENTEMENTE 1 PANCHO NO PODÍA SER VENDIDO A 100 PESOS.
LA ESPUMA SALÍA CREMOS $80. TENÉS QUE TENER BOLSILLO DE PAYASO SI EN TU GRUPO FAMILIAR TENES 3 O 4 CHICOS, DONDE LA GENTE DE LOS BARRIOS SE ACERCAN AL SECTOR PARA PODER ESTAR EN FAMILIA-
LOS COSTOS ERAN CAROS, PERO BUENO EL QUE QUERÍA COMER PAGABA.
DESDE UN PUNTO DE VISTA CRÍTICO, NOS VEMOS EN DECIR, QUE ESTE CARNAVAL LO ORGANIZARON ALGUNOS AGGIORNADOS AL TEMA,
HOY LUNES ESTABA DISPUESTO LA SEGUNDA PARTE DE LAS MASCARITAS PARA ELEGIR A LA MEJOR PRESENTACIÓN DE LAS PASARELAS, Y LAMENTABLEMENTE NO FUE ASÍ.
AYER ANUNCIÁBAMOS DOMINGO Y LUNES...Y HOY NOS VEMOS QUE YA TERMINÓ EL CARNAVAL....HASTA LA PRÓXIMA
LA GENTE QUE COLABORABA ANTES, YA NO ESTABA...HABRÁ PASADO ALGO?.
OJO ES NUESTRO PUNTO DE VISTA, NO POR ELLO TENEMOS RAZÓN..PERO SE LO DEJAMOS A SU CRITERIO SR. O SRA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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