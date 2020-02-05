AYER EN HORAS DE LA TARDE, UN MICRO QUE PROVENÍA DE MAR DEL PLATA, REALIZÓ DAÑOS AL TRANSITAR POR 54 Y 11, DONDE ARRANCÓ CABLES DE LUZ Y PILAR ELÉCTRICO.
LA DUEÑA DE LA VIVIENDA TAMBIÉN SUFRIÓ LA ROTURA DE SU HELADERA.
SEGÚN COMENTABAN EN EL BARRIO, FUERON VARIOS CHISPAZOS QUE REALIZÓ ESTA ROTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO, TIRANDO LOS POSTES DE ALUMBRADO.
AHORA TENDRÁ QUE PROGRAMAR UN CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, PARA PONER EL POSTE Y SU PILAR DE LUZ.
LUEGO PERSONAL DE EDEA, REPARÓ EL DAÑO Y EL MICRO ESTACIONÓ EN AV. 9 Y 44 DONDE PERSONAL POLICIAL LO HACE SECUESTRAR, LLEVÁNDOLO AL PLAYÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS.
SU CONDUCTOR ADUJO QUE ESTABA REEMPLAZANDO A OTRO MICRO, EL CUAL TUVO FALLAS MECÁNICAS EN LA CIUDAD DE AR DEL PLATA, PERO AL PEDIRLE LOS DOCUMENTOS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS, NO POSEÍA NINGUNO, EN ESOS MOMENTOS, POR LO CUAL A LA ESPERA DE LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN, EL RODADO QUEDABA EN CUSTODIA.
POLICÍA RETENDRÍA LA LICENCIA DEL CONDUCTOR.
INFORMÓ FIGAALVARADO
FOTOS BRINDADAS POR CAROLINA, LA DUEÑA DE LA VIVIENDA EN CUESTIÓN.
MICRO TRUCHO, TIRÓ POSTE DE ALUMBRADO, DEJANDO SIN SERVICIO A UNA FAMILIA-MIRAMAR
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