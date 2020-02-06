EN HORAS DE LA TARDE, EN CALLES CIRCUNVALACIÓN Y CALLE 4, DOS MENORES ENTRAN A COMPRAR EN EL NEGOCIO DE LA FAMILIA RODRÍGUEZ Y UNO DE ELLOS AL DESCUIDARSE LA PROPIETARIA DEL LOCAL, ENTRA POR ATRÁS DEL MOSTRADOR Y GOLPEA A LA MUJER , DE UNOS 75 AÑOS DE EDAD, HACIÉNDOLE MORETONES EN SUS BRAZOS.
LOS CACOS NO ROBARON NADA Y HUYERON DEL LUGAR.
TRABAJA PERSONAL DE LA SUB-DDI AL MANDO DEL CRÍO. OLMEDO.
SEGÚN NOS CUENTAN CIUDADANOS DEL LUGAR, HACE MUCHO QUE NO PASABA ALGO ASÍ EN EL PUEBLO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
MECHONGUÉ: GOLPEAN A SEPTUAGENARIA EN SU COMERCIO
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