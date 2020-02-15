EN HORAS DE LA TARDE, 15.15HS, UN MICRO DE LA EMPRESA VÍA BARILOCHE, SALE A HORARIO DESDE MIRAMAR HACIA MAR DEL PLATA CON DESTINO CAPITAL FEDERAL.
AL LLEGAR A LA CIUDAD FELIZ, INSPECTORES REALIZAN OPERATIVOS PARA SABER COMO SE ENCUENTRAN LOS CHOFERES QUE CONDUCEN LOS MICROS.
Y AHÍ EMPEZÓ EL PROBLEMA, PUESTO QUE UNO DE LOS QUE CONDUCÍAN EL MICRO NO TENÍA LOS PAPELES AL DÍA QUE LOS MISMOS TENÍAN QUE SER ENTREGADOS POR LA EMPRESA A CARGO.
TARDARON MÁS DE HORA Y MEDIA EN PARTIR, CAMBIANDO AL CHOFER QUE NO ESTABA EN REGLA DE CONDUCIR EN RUTA.
PARTIERON DE MAR DEL PLATA A LAS 18.10HS APROX.
HABÍA GENTE QUE HACÍA ESTE VIAJE PARA EMBARCARSE EN EL AEROPARQUE .
NO SABEMOS SI LLEGARON A TIEMPO.
OTRA VERGÜENZA PARA ESTA EMPRESA, Y EL QUE PAGA LOS PLATOS ROTOS ES EL CONSUMIDOR.
NO DESCARTAMOS QUE SE HAGAN ACCIONES LEGALES DEBIDO A LA TARDANZA EN ARRIBO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
LA EMPRESA VÍA BARILOCHE OTRA VEZ EN PROBLEMAS-MIRAMAR
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario