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HABLAMOS DE CÁNCER CON EL SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO DE GRAL. ALVARADO DR OSCAR HOYOS - MIRAMAR

EN HORAS DEL MEDIODÍA EN UN CAFÉ CÉNTRICO, REALIZAMOS UNA NOTA CON EL DR. HOYOS, SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO.

PREGUNTAMOS MUCHAS COSAS REFERENTES AL CÁNCER EN LA ZONA, EL AGUA Y EL ARSÉNICO, PRODUCTOS QUÍMICOS, Y LA RESULTANCIA DEL TABACO, QUE EN ESTAS ÉPOCAS  SE LO COMBATE BASTANTE, PROHIBIÉNDOSE FUMAR EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD..
EL VIDEO SE FILMÓ EN DIRECTO POR FACEBOOK.
AQUELLOS QUE QUIERAN O PUEDAN  INGRESAR PARA VER   https://www.facebook.com/figaalvarado/videos/2691333044254350/

INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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