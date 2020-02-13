EN HORAS DEL MEDIODÍA EN UN CAFÉ CÉNTRICO, REALIZAMOS UNA NOTA CON EL DR. HOYOS, SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO.
PREGUNTAMOS MUCHAS COSAS REFERENTES AL CÁNCER EN LA ZONA, EL AGUA Y EL ARSÉNICO, PRODUCTOS QUÍMICOS, Y LA RESULTANCIA DEL TABACO, QUE EN ESTAS ÉPOCAS SE LO COMBATE BASTANTE, PROHIBIÉNDOSE FUMAR EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD..
EL VIDEO SE FILMÓ EN DIRECTO POR FACEBOOK.
AQUELLOS QUE QUIERAN O PUEDAN INGRESAR PARA VER https://www.facebook.com/figaalvarado/videos/2691333044254350/
INFORMÓ FIGAALVARADO
HABLAMOS DE CÁNCER CON EL SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO DE GRAL. ALVARADO DR OSCAR HOYOS - MIRAMAR
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