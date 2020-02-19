13.10HS: PERSONAL DE GUARDAVIDAS EN CONJUNTO CON PERSONAL POLICIAL, PREFECTURA Y TRÁNSITO, SE DIRIGIERON A LA ZONA DE MAR DEL SUD
UN KAYAK CON DOS TRIPULANTES, HORACIO GÓMEZ DE 51 AÑOS Y MARCELA GHIGLIONE DE 46 , ORIUNDOS DE CAMPANA NO PODÍAN INGRESAR EN ZONA COSTERA.
EL MAR LOS IBA ARRASTRANDO HACIA ADENTRO..
NO HUBO HERIDOS Y SALIERON BIEN DEL SALVATAJE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
GUARDAVIDAS Y PERSONAL IDÓNEO VAN AL SALVATAJE DE UN KAJAK-MAR DEL SUD
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