14.25HS: EN CALLE 29 AL 1800, UN PAREJA ROMPE LA VENTANA DE UNA VIVIENDA Y SE LLEVAN DOS PLASMAS. FUGANDO EN UN AUTO FORD FIESTA BORDÓ DEJANDO AL PARECER,
EL DOMINIO DEL VEHÍCULO AB 576 BC
SEGÚN CIUDADANOS, ESTOS CACOS FUERON HASTA LA 38 Y 33 ESTACIONAN EN UN GARAGE Y SE DAN A LA FUGA POR 35 P HACIA LA 37..
POLICÍA REALIZA AMPLIO OPERATIVO EN LA ZONA HASTA DAR CON LA PAREJA LADRONA.
AMPLIAREMOS PARA CORROBORAR BIEN LOS DATOS QUE NOS DIO UN HOMBRE, VECINO DEL LUGAR.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
AMPLIAMOS: DETIENEN A LA PAREJA QUE ROBÓ DOS PLASMAS DE UNA VIVIENDA.
LOS UBICARON EN CALLES 33 Y 38, SON VECINOS DE LA VÍCTIMA, Y RECUPERAN LOS DOS PLASMAS.
LOS DETENIDOS IRÁN A BATÁN.
DOS DETENIDOS: ENTRAN A VIVIENDA Y ROBAN DOS TV.-MIRAMAR
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