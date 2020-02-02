ENCUENTRAN A PERSONA QUE SE QUITÓ LA VIDA-MIRAMAR

NO SE SABE POR EL MOMENTO EL PORQUÉ DE TAL DRÁSTICA DECISIÓN
UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 28 AÑOS SE ARROJÓ DE UN 13º PISO O TERRAZA DEL EDIFICIO TORRE MARINA Y FALLECIÓ INSTANTÁNEAMENTE. TODAVÍA NO LO PUEDEN RECONOCER. SEGÚN NOS INFORMARON ES DE MIRAMAR SE INVESTIGA EL CASO.
LA GENTE QUE CAMINABA POR ESA VEREDA SE ESPANTÓ AL VER CAER AL POBRE HOMBRE ...ESTALLÓ COMO UNA BOMBA Y SE TARDA EN IDENTIFICAR.
SE ESTÁ INVESTIGANDO SI DEJÓ CARTA O MISIVA.
ESTABA EN TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO Y ES DE APELLIDO ROSAS.
LA INFORMACIÓN VA CAMBIANDO EN EL TRANSCURSO DE LOS MINUTOS, SEPAN DISCULPAR.
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario