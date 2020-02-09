EX-AGENTE POLICIAL, CONDUCÍA EBRIO Y COLISIONA CONTRA UNA 4X4 ESTACIONADA-OTAMENDI

SEGÚN INFORMACIÓN LLEGADA A NUESTRA REDACCIÓN, PODRÍA HABER SIDO UNA TRAGEDIA, PUESTO QUE EN ESE LUGAR SE ESTACIONA SIEMPRE UN ACOPLADO, EL CUAL HOY NO ESTABA.
EL CONDUCTOR DEL GOL SUFRE UNA LEVE LESIÓN EN SU NARIZ MIENTRAS QUE LOS DOS OCUPANTES NOMBRADOS NO TUVIERON LESIONES ALGUNAS.
ACTUARON AMBULANCIA DE LA SALKA OTAMENDINA, TRÁNSITO EL CUAL REALIZANDO TEST DE ALCOHOLEMIA DIO COMO RESULTADO 1.8 GRS EN ALCOHOL SANGRE, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL RODADO.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
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S.E.P.C.CTE.N.OTAMEND Lesiones por Accidente- UFI 11
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