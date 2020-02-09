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EX-AGENTE POLICIAL, CONDUCÍA EBRIO Y COLISIONA CONTRA UNA 4X4 ESTACIONADA-OTAMENDI

HOY A LAS 06.15HS EN CALLES  BALBINA OTAMENDI Y VUELTA DE OBLIGADO, DOS SUJETOS,OFICIALES DE LA POLICÍA LOCAL, (Desafectado desde 04/10/2019 por inf. Art 72 y 74 ley 8031/73, hecho cometido en fecha 22/09/2019)  QUE SE DESPLAZABAN CON OTRO SUJETO MAYOR DE EDAD (24 AÑOS)  Y UN MENOR DE 15 AÑOS,  EN SU AUTO VOLKSWAGEN GOL, COLISIONARON EN ESAS CALLES CONTRA UNA TOYOTA HILUX  BLANCA, DONDE SE HALLABA ESTACIONADA POR UN OCUPANTE EN SU INTERIOR, NO PRESENTANDO LESIONES.

SEGÚN INFORMACIÓN LLEGADA A NUESTRA REDACCIÓN, PODRÍA HABER SIDO UNA TRAGEDIA, PUESTO QUE EN ESE LUGAR SE ESTACIONA SIEMPRE UN ACOPLADO, EL CUAL HOY NO ESTABA.

 EL CONDUCTOR DEL GOL SUFRE UNA LEVE LESIÓN  EN SU NARIZ MIENTRAS QUE LOS DOS OCUPANTES NOMBRADOS NO TUVIERON LESIONES ALGUNAS. 

 ACTUARON AMBULANCIA DE LA SALKA OTAMENDINA, TRÁNSITO EL CUAL REALIZANDO TEST DE ALCOHOLEMIA DIO COMO RESULTADO 1.8 GRS EN ALCOHOL  SANGRE, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL RODADO.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO

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S.E.P.C.CTE.N.OTAMEND Lesiones por Accidente- UFI 11 
a la/s

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