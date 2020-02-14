"LOS AÑOS NO VIENEN SOLOS"
12.HS: NOS COMUNICA UN VECINO, QUE EN EL EDIFICIO CHERRY, SE ESTÁ CAYENDO MAMPOSTERÍA DEL MISMO, CON PELIGRO DE LASTIMAR A ALGUIEN.
UNA SEÑORA NOS DIJO QUE ELLA HABÍA PASADO HACE UNOS MINUTOS Y DESPUÉS SE DIÓ CUENTA LO QUE CAYÓ EN LA CALLE.
SEGURAMENTE LA ADMINISTRACIÓN ESTARÁ TOMANDO LOS RECAUDOS PERTINENTES.
MUCHA GENTE SE AGLOMERA EN EL LUGAR CRUZANDO AL FRENTE DEL EDIFIIO.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN PRIMICIA
CAE MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO CHERRY...UN PELIGRO!!!-MIRAMAR
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